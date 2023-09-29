Неудачная попытка оккупации Тузлы: нашла российская «коса» на украинский камень

Государственная пограничная служба Украины напомнила, как 20 лет назад, осенью 2003 года, россияне начали строительство дамбы через Керченский пролив, чтобы соединить украинский остров Тузла с российским Таманским полуостровом. Видео с первой попыткой оккупации украинской территории опубликовали в ГПСУ.



В пограничной службе отметили, что уже тогда и началась оборона Украины от агрессора. В видео рассказывается о том, почему остров не давал покоя россиянам и как пограничники дали отпор РФ.

Первая провокация РФ в Керченском проливе в 2003 году. Фото: ГПСУ

Напомним, что «Договор про украинско-российскую границу» был подписан 28 января 2003 года и вступил в силу 23 апреля 2004 года.