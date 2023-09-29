Невдала спроба окупації Тузли: найшла російська «коса» на український камінь

Державна прикордонна служба України нагадала, як 20 років тому, восени 2003 року, росіяни розпочали будівництво греблі через Керченську протоку, щоб з'єднати український острів Тузла з російським Таманським півостровом. Відео із першою спробою окупації української території опублікували у ДПСУ.



У прикордонній службі зазначили, що вже тоді розпочалася оборона України від агресора. У відео розповідається, чому острів не давав спокою росіянам і як прикордонники дали відсіч РФ.

Перша провокація РФ у Керченській протоці 2003 року. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що «Договір про українсько-російський кордон» був підписаний 28 січня 2003 року і набув чинності 23 квітня 2004 року.