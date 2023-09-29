Минобороны РФ сообщило о начале осеннего призыва 1 октября

Министерство обороны России решило начать с 1 октября осенний призыв во всех субъектах РФ, включая временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщило российское издание Риа Новости.



Стоит добавить, что в отдельных районах Крайнего Севера призыв стартует с 1 ноября из-за климата. В пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия там в выполнении задач СВО военнослужащие по призыву направляться не будут.



В Генштабе ВС РФ отметили, что у них нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий, хотя скрытая мобилизация на территории России не заканчивалась.



Стоит напомнить, что опасаясь недовольства новой мобилизацией российских граждан, руководство РФ принялось вербовать потенциальных новобранцев в соседних Армении и Казахстане.



Плановый старт призывной кампании в России может означать, что мобилизацию в этом году уже проводить не будут: у РФ нет ресурсов, чтобы совместить призыв срочников и кандидатов, которые проходят под мобилизацию.



Ранее «Новости Донбасса» рассказывали, как избежать призыва в российскую армию жителям оккупированных территорий.

Как избежать призыва в российскую армию жителям оккупированных территорий. Фото: «Новости Донбасса»





