Міноборони РФ повідомило про початок осіннього призову 1 жовтня

Міністерство оборони Росії вирішило розпочати з 1 жовтня осінній призов у всіх суб'єктах РФ, включаючи тимчасово окуповані території України. Про це повідомило російське видання «Ріа Новості».



Варто додати, що в окремих районах Крайньої Півночі призов стартує з 1 листопада через клімат. До пунктів дислокації ЗС РФ у нових регіонах або для участі там у виконанні завдань СВО військовослужбовці на призов направлятися не будуть.



У Генштабі ЗС РФ зазначили, що вони не мають жодних планів проведення додаткових мобілізаційних заходів, хоча прихована мобілізація на території Росії не закінчувалася.



Побоюючись невдоволення новою мобілізацією російських громадян, керівництво РФ почало вербувати потенційних новобранців у сусідніх Вірменії та Казахстані.



Плановий старт призовної кампанії в Росії може означати, що мобілізацію цього року вже не проводитимуть: у РФ немає ресурсів, щоб поєднати призов строковиків і кандидатів, які підходять для мобілізації.



Раніше «Новини Донбасу» розповідали, як уникнути призову до російської армії мешканцям окупованих територій.

Як уникнути призову до російської армії мешканцям окупованих територій. Фото: «Новини Донбасу»