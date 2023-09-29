Россияне сбили свой военный самолет в Запорожской области

Российская ПВО вероятно сбила свой самолет Су-35 в районе захваченного РФ города Токмак в Запорожской области. Информацию об этом опубликовал журналист Юрий Бутусов.



«Вчера появилась информация о сбитом российском истребители Су-35 возле города Токмак в Запорожской области. Судя по всему «отличилось» ПВО оккупантов, которое и «приземлила» свой самолет, стоимостью около 100 миллионов долларов», — написал он, отметив, что факт уничтожения самолета подтверждает мониторинговый канал monitor.



По его словам, также сегодня российский авиационный Z-блоггер Fighterbomber опубликовал фотографию Су-35 с пожеланиями пилоту вечного полета, подтверждая тем самым гибель экипажа.

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