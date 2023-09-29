Росіяни збили свій військовий літак у Запорізькій області

Російська ППО, ймовірно, збила свій літак Су-35 в районі захопленого РФ міста Токмак у Запорізькій області. Інформацію про це опублікував журналіст Юрій Бутусов.



«Вчора з'явилася інформація про збиття російського винищувача Су-35 біля міста Токмак у Запорізькій області. Зважаючи на все, «відзначилося» ППО окупантів, яке і «приземлило» свій літак вартістю близько 100 мільйонів доларів», — написав він, зазначивши, що факт знищення літака підтверджує моніторинговий канал monitor.



За його словами, також сьогодні російський авіаційний Z-блогер Fighterbomber опублікував фотографію Су-35 із побажаннями пілоту вічного польоту, підтверджуючи тим самим загибель екіпажу.

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