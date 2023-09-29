В МИД напомнили Орбану размер территории Украины

В МИД Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает нереалистичным вступление Украины в ЕС, пока идет война. Соответствующий комментарий на своей странице в Facebook разместил представитель МИД Украины Олег Николенко.



Виктор Орбан сказал, что невозможно принять в ЕС страну, размер территории которой не знают.



«Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ», — написал Николенко.



Напомним, выступая в Гонконге, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европу в том, что она не локализовала войну, а наоборот «способствовала ее глобализации».