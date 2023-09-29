У МЗС нагадали Орбану розмір території України

У МЗС України відреагували на останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна. Відповідний коментар на своїй сторінці у Facebook розмістив представник МЗС України Олег Ніколенко.



Віктор Орбан сказав, що неможливо прийняти в ЄС країну, розмір території якої не знають.



«Позитивно наголошуємо, що прем’єр-міністр Угорщини турбується про вступ України до Європейського Союзу. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», — написав Ніколенко.



Нагадаємо, виступаючи в Гонконгу, глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європу в тому, що вона не локалізувала війну, а навпаки, «сприяла її глобалізації».