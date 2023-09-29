«Героя России» задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки

Подполковник Вооруженных сил РФ, герой России Ирек Магасумов был задержан по подозрению в убийстве 18-летней девушки в оккупированном Луганске. Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.



Отмечаетрся, что 11 августа две девушки познакомились в луганском баре с военными — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем и подполковником Иреком Магасумовым из 74-й ОМСБР, дислоцируемой в Кузбассе. В ходе общения девушки попросили у них пострелять из пистолета Макарова.



Это закончилось трагедией. По версии следствия, которую подтвердили в Следственном комитете России, подполковник Магасумов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, демонстрируя девушкам пистолет, случайно спустил курок и попал в одну из них. После этого он скрылся с места преступления, испугавшись, а девушка скончалась в машине скорой помощи. Следствие установило, что виновен Магасумов, но явку с повинной написал старлей Яськевич. Подполковника Магасумова все же задержали.



2 августа президент РФ Владимир Путин лично наградил Магасумова званием Героя России.



Напомним, Федеральная прокуратура Германии в сотрудничестве с украинской прокуратурой проводит расследование фактов военных преступлений РФ в Гостомеле Киевской области в начале войны, вследствие которых пострадал, в том числе гражданин Германии.