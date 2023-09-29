«Героя Росії» затримали у Луганську за вбивство 18-річної дівчини

Підполковника Збройних сил РФ, героя Росії Ірека Магасумова затримали за підозрою у вбивстві 18-річної дівчини в окупованому Луганську. Про це повідомляє російський телеграм-канал Mash.



Зазначається, що 11 серпня дві дівчини познайомилися в луганському барі з військовими — старшим лейтенантом Павлом Яськевичем та підполковником Іреком Магасумовим із 74-ї ОМСБР, що дислокується у Кузбасі. Під час спілкування дівчата попросили у них постріляти з пістолета Макарова.



Це закінчилося трагедією. За версією слідства, яку підтвердили в СКР, підполковник Магасумов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, демонструючи дівчатам пістолет, випадково спустив курок і влучив в одну з них. Після цього він втік з місця злочину, злякавшись, а дівчина померла у машині швидкої допомоги. Слідство встановило, що винний Магасумов. При цьому явку з повинною написав старлей Яськевич. Але підполковника Магасумова все ж таки затримали.



2 серпня Путін особисто нагородив Магасумова званням Героя Росії.



Нагадаємо, Федеральна прокуратура Німеччини у співпраці з українською прокуратурою проводиться розслідування фактів воєнних злочинів РФ у Гостомелі Київської області на початку війни, внаслідок яких постраждав, зокрема громадянин Німеччини.