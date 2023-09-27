Прокуратура Германии расследует военное преступление россиян в Гостомеле

Федеральная прокуратура Германии в сотрудничестве с украинской прокуратурой проводит расследование фактов военных преступлений РФ в Гостомеле Киевской области в начале войны, вследствие которых пострадал в том числе гражданин Германии. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.



По информации издания, пресс-секретарь прокуратуры по запросу информационного агентства dpa в Карлсруэ сообщила, что власти начали расследование в середине июля. Утверждается, что гражданские лица, в том числе человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими войсками в украинском городе.



«В связи с этим есть первоначальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы находимся в тесном контакте с украинскими правоохранительными органами для выяснения этого вопроса», — цитирует издание спикера прокуратуры.



Подробности инцидента в Гостомеле, как пишет Tagesschau, неизвестны.