Песков переадресовал Минобороны вопрос об участии «Вагнера» в войне против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» к участию в войне против Украины. Об этом он сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции, передает «Коммерсант».



«На этот вопрос может ответить только Министерство обороны. Поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом», — ответил он.



Песков добавил, что бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» полковник в отставке Андрей Трошев работает в Минобороны. Но подробностей не привел.



Андрей Трошев — полковник в отставке, бывший глава штаба ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». Он не поддержал вооруженный мятеж Евгения Пригожина 23–24 июня и подписал контракт с Минобороны. По словам Антона Елизарова с позывным Лотос (был членом совета командиров «Вагнера»), Андрей Трошев перешел в ЧВК «Редут».



Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что остатки российской ЧВК «Вагнера», около 500 наемников, вернулись на фронт для боев против Украины.