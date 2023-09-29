Пєсков переадресував Міноборони питання щодо участі «Вагнера» у війні проти України

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков переадресував до Міноборони питання щодо можливості повернення бійців ПВК «Вагнер» до участі у війні проти України. Про це він повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції, повідомляє «Комерсант».



«На це питання може відповісти лише Міністерство оборони. Тому я рекомендую вам звернутися туди із цим питанням», — відповів він.



Пєсков додав, що колишній начальник штабу ПВК «Вагнер» полковник у відставці Андрій Трошев працює у Міноборони. Але подробиць не навів.



Андрій Трошев — полковник у відставці, колишній голова штабу ПВК «Вагнер» із позивним «Сивою». Він не підтримав збройний заколот Євгена Пригожина 23–24 червня та підписав контракт із Міноборони. За словами Антона Єлізарова з позивним Лотосом (був членом ради командирів «Вагнера»), Андрій Трошев перейшов до ПВК «Редут».



Раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів , що залишки російської ПВК «Вагнера», близько 500 найманців, повернулися на фронт для боїв проти України.