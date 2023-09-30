Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донетчины за сутки

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

В течение суток полиция зафиксировала 22 удара по Донецкой области со стороны войск России. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Атакам подверглись 10 населенных пуктов: города Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Петровка, Щербиновка, села Доброполье, Дружба, Елизаветовка, Предтечино, Успеновка.



Повреждены 20 гражданских объектов — 12 жилых домов, коммунальное предприятие, цех, складские помещения, водопровод, автомобили.



Российские войска применяли авиацию, ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерию, танки.



В результате артиллерийского удара в селе Дружба ранено гражданское лицо.



По Константиновке Россия ударила двумя ракетами С-300. Разрушены складские помещения, цех, здание водоканала, водопровод, частный дом.



Из артиллерии россияне били по Щербиновке — повредили 5 частных домов, автомобили.



Кроме того, сегодня после полуночи россияне попали двумя ракетами по Краматорску. Повреждено более 30 автомобилей на стоянке, общежитие.