Армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Донетчины за сутки

В течение суток полиция зафиксировала 22 удара по Донецкой области со стороны войск России. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Атакам подверглись 10 населенных пуктов: города Авдеевка, Константиновка, Торецк, пгт Петровка, Щербиновка, села Доброполье, Дружба, Елизаветовка, Предтечино, Успеновка.
Повреждены 20 гражданских объектов — 12 жилых домов, коммунальное предприятие, цех, складские помещения, водопровод, автомобили.
Российские войска применяли авиацию, ОТРК «Искандер», ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерию, танки.
В результате артиллерийского удара в селе Дружба ранено гражданское лицо.
По Константиновке Россия ударила двумя ракетами С-300. Разрушены складские помещения, цех, здание водоканала, водопровод, частный дом.
Из артиллерии россияне били по Щербиновке — повредили 5 частных домов, автомобили.
Кроме того, сегодня после полуночи россияне попали двумя ракетами по Краматорску. Повреждено более 30 автомобилей на стоянке, общежитие.