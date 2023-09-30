Армія РФ обстріляла 10 населених пунктів Донеччини за добу

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: поліція

Протягом доби поліція зафіксувала 22 удари по Донецькій області з боку військ Росії. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Атакам зазнали 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, смт Петрівка, Щербинівка, села Добропілля, Дружба, Єлизаветівка, Предтечине, Успенівка.



Пошкоджено 20 цивільних об'єктів — 12 житлових будинків, комунальне підприємство, цех, складські приміщення, водопровід, автомобілі.



Російські війська застосовували авіацію, ОТРК «Іскандер», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію, танки.



Внаслідок артилерійського удару в селі Дружба поранено цивільну особу.



По Костянтинівці Росія вдарила двома ракетами С-300. Зруйновано складські приміщення, цех, будівлю водоканалу, водопровід, приватний будинок.



З артилерії росіяни били Щербинівкою — пошкодили 5 приватних будинків, автомобілі.



Крім того, сьогодні після опівночі росіяни влучили двома ракетами по Краматорську. Пошкоджено понад 30 автомобілів на стоянці, гуртожиток.