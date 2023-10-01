В Черкасской области армия РФ попала в промышленную инфраструктуру, есть жертва

РФ атаковала Черкасскую область дронами. Фото: Игорь Табурец

Российские оккупанты в ночь на 1 октября массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



По его словам, есть попадания по промышленной инфраструктуре в городе Умань. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

«Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. Сейчас продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы», — написал Табурец.





Напомним, илы обороны во время ночной атаки оккупантов сбили 16 ударных дронов из 30 запущенных.