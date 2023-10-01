Ночная атака на Украину: сколько целей сбила украинская ПВО

Сегодня, 1 октября, российские захватчики в очередной раз обстреляли Украину ударными беспилотниками типа «Shahed». В Воздушных силах ВС рассказали подробности ночной атаки.



Отмечается, что дроны летели с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск — РФ, Курск — РФ).



«Всего зафиксировано пуски около 30 ударных БпЛА «Shahed-131/136»», — говорится в сообщении.



Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 16 «шахедов».



Напомним, 30 сентября обстреляли Константиновку в Донецкой области. Предварительно один человек ранен.