На Черкащині армія РФ влучила по промисловій інфраструктурі, є жертва

РФ атакувала Черкаську область дронами Фото: Ігор Табурець

Російські окупанти в ніч проти 1 жовтня масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.



За його словами, є влучення по промисловій інфраструктурі у місті Умань. Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалося зерно.

«Попередньо постраждала одна людина. Його доставлено до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби», — написав Табурець.





Нагадаємо, мули оборони під час нічної атаки окупантів збили 16 ударних дронів із 30 запущених.