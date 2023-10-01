«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых

Россияне обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Сегодня утром, 1 октября, российские оккупанты атаковали Лиман Донецкой области. В результате попадания беспилотников в жилой дом есть погибшие и раненые. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«Утром в Лимане 2 шахеды попали в дом — есть информация о погибших и раненых, точные данные устанавливаем», — написал он.



Так, по его информации, ситуация в регионе следующая:



На Лисичанском направлении в Северске повреждены 2 инфраструктурных объекта, в Звановке — 2 дома.



На Волновахском направлении 1 человек ранен в Новоукраинке Угледарской громады, под обстрелами Пречистовка, Богоявленка и Угледар.



На Донецком направлении 1 человек ранен в Ласточкино, повреждена школа в Новоселовке Первой Очеретинской громады. На утро состоялся массированный артобстрел Авдеевки. В Кураховской громаде под огнем Веселый Гай, Гановка, Константинопольское, Дачное и Дальнее — без жертв.



На Горловском направлении трижды обстреляна Дружковская громада: в Кондратовке повреждены 15 частных домов, в Алексеево-Дружковке — 2 многоэтажки. В Торецке повреждены 3 многоэтажки, в Петровке — 1 частный дом. В Константиновке авиабомбой повреждены 18 домов, предприятие и линия электропередач.



Напомним, оккупанты за 30 сентября ранили трех гражданских.