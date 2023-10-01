«Шахеди» атакували Лиман: є інформація про загиблих та поранених

Росіяни обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Сьогодні вранці, 1 жовтня, російські окупанти атакували Лиман Донецької області. Внаслідок влучення безпілотників в будинок є загиблі та поранені. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«Вранці в Лимані 2 шахеди потрапили в будинок — є інформація про загиблих і поранених, точні дані встановлюємо», — написав він.



Так, за його інформацією, ситуація в регіоні така:



На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, у Званівці — 2 будинки.



На Волноваському напрямку 1 людина поранена у Новоукраїнці Вугледарської громади, під обстрілами Пречистівка, Богоявленка і Вугледар.



На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Ласточкиному, пошкоджено школу у Новоселівці Першій Очеретинської громади. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай, Ганівка, Костянтинопольське, Дачне і Дальнє — без жертв.



На Горлівському напрямку тричі обстріляна Дружківська громада: у Кіндратівці пошкоджено 15 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці — 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Петрівці — 1 приватний будинок. У Костянтинівці авіабомбою пошкоджено 18 будинків, підприємство і лінію електропередач.



Нагадаємо, окупанти за 30 вересня поранили трьох цивільних.