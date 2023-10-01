Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области

Россияне атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российская армия за минувшие сутки, 30 сентября, атаковала Донецкую область. В результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«За 30 сентября россияне ранили 3 жителей Донецкой области: в Константиновке, Ласточкино и Новоукраинке», — написал он.



Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1726 людей, еще 4188 жителей получили ранения.



Напомним, 30 сентября обстреляли Константиновку в Донецкой области. Предварительно один человек ранен.