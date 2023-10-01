Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, ранены четверо людей, один из них — тяжелый

01 октября 2023, 14:49

Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, ранены четверо людей, один из них — тяжелый

Оккупационные войска этой ночью обстреляли Станислав Херсонской области. В ОВА сообщили, что пострадали четыре человека, также были повреждены ЛЭП. 

Отмечается, что по селу зафиксировано восемь «прилетов», в результате чего повреждены три частных дома. На месте попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Также оборвало линии электропередач, энергетики уже починили их.

«Ранения получили двое мужчин, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще двух женщин спасатели достали из-под завалов», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября из-за российских обстрелов за сутки в Херсонской области три человека получили ранения

ТЕГИ

Места
Херсонская область
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
08:33
Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское
00:15
Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 сентября
22:51
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
22:00
«Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
17:12
В «ЛНР» заявили о четырех пострадавших за неделю от обстрелов
16:34
Россия не собирается восстанавливать ряд захваченных городов. В их числе Попасная
15:58
«Героя России» задержали в Луганске за убийство 18-летней девушки
15:16
У РФ проблемы с комплектацией «администраций» на захваченных территориях Украины — ЦНС
14:08
В Бердянске произошел сильный взрыв, его слышали во многих районах города
13:32
«Суд ДНР» приговорил украинского военного к 28 годам колонии
10:47
Оккупанты готовят к мобилизации 17-летних парней — Лысогор
09:09
На Луганщине не предоставляют медпомощь тяжелым гражданским, врачи лечат раненых военных РФ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 сентября
20:41
«ДНР»: в оккупированном Донецке женщина подорвалась на мине
все новости
16:04
В Бахмуте сосредоточено около 10 тысяч оккупантов, идут тяжелые бои — Евлаш
15:29
Константиновка оказалась под очередной атакой россиян, о жертвах информации нет
14:49
Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, ранены четверо людей, один из них — тяжелый
14:43
РФ сбросила авиабомбу на Константиновку: пострадавшего ребенка прооперировали в Днепре
14:06
В Мариуполе оккупанты уничтожили последний довоенный мурал с важным посылом
13:36
Оккупанты ударили из артиллерии по Волчанску: погиб мужчина
13:17
25-я армия РФ расположилась вблизи Кременной и увеличила личный состав до 17 тысяч человек — Евлаш
12:22
Переброска ПВО и строительство «зубов дракона»: оккупанты усиливают оборону Крыма
11:43
«Шахеды» атаковали Лиман: есть информация о погибших и раненых
11:12
Армия РФ ударила по Кондратовке Донецкой области: есть пострадавшие, среди них — ребенок
10:42
Россию атаковали беспилотники: есть пострадавшие и разрушения
09:59
Оккупанты не будут обслуживать жителей Луганщины в больницах без паспорта РФ — Лысогор
09:33
Россияне за сутки ранили трех гражданских в Донецкой области
09:23
На оккупированной Луганщине стартовал осенний призыв: в ОВА рассказали детали
09:07
В Черкасской области армия РФ попала в промышленную инфраструктуру, есть жертва
08:49
Ночная атака на Украину: сколько целей сбила украинская ПВО
08:33
Россияне бьют из самолетов по Луганщине вдоль всей линии фронта. Под ударами Белогоровка и Невское
21:37
Зеленский призвал 1 октября в 9:00 почтить память защитников и защитниц
20:45
На Константиновку скинули авиабомбу — пострадал подросток, в Ласточкино и Новоукраинке ранены две женщины
17:56
Войска РФ снова обстреляли Константиновку
все новости
ВИДЕО
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
В Сорокино горит склад боеприпасов. Фото: соцсети Склад боеприпасов российских сил горит в Сорокино на Луганщине
25 сентября, 10:59

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама