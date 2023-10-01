Войска РФ обстреляли Станислав в Херсонской области, ранены четверо людей, один из них — тяжелый

Оккупационные войска этой ночью обстреляли Станислав Херсонской области. В ОВА сообщили, что пострадали четыре человека, также были повреждены ЛЭП.



Отмечается, что по селу зафиксировано восемь «прилетов», в результате чего повреждены три частных дома. На месте попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали пожарные. Также оборвало линии электропередач, энергетики уже починили их.



«Ранения получили двое мужчин, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще двух женщин спасатели достали из-под завалов», — говорится в сообщении.



Напомним, 30 сентября из-за российских обстрелов за сутки в Херсонской области три человека получили ранения.