Війська РФ обстріляли Станіслав у Херсонській області: поранено чотирьох людей, один з них — важкий

Окупаційні війська цієї ночі обстріляли Станіслав Херсонської області. В ОВА повідомили, що постраждали чотири особи, також було пошкоджено ЛЕП.



Зазначається, що по селу зафіксовано вісім «прильотів», внаслідок чого пошкоджено три приватні будинки. На місці влучень виникли пожежі, які оперативно ліквідували пожежники. Також обірвало лінії електропередач, енергетики вже полагодили їх.



«Поранення отримали двоє чоловіків, один із них перебуває у лікарні у тяжкому стані. Ще двох жінок рятувальники дістали з-під завалів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 30 вересня через російські обстріли за добу в Херсонській області троє людей отримали поранення.