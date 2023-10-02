Не менее пяти ударов С-300 нанесли войска РФ под Харьковом

Утром в понедельник российские оккупационные войска нанесли как минимум пять ракетных ударов за пределами Харькова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания», — написал руководитель ОВА.



Также Синегубов сообщил, что в ночь на понедельник российские войска обстреляли из РСЗО село Подлиман Изюмского района. Поврежден двухэтажный дом, летняя кухня, хозяйственные постройки, произошел пожар.



Он сообщил также, что в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

В частности, в результате удара по поселку Боровая управляемой авиабомбой и из РСЗО были повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения. В Волчанске в результате массированных вражеских обстрелов погиб мирный житель. В городе повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.



В результате удара фугасной авиабомбой по поселку Купянск-Узловой были повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.