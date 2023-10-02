Щонайменше п'ять ударів С-300 завдали війська РФ під Харковом

Вранці у понеділок російські окупаційні війська завдали щонайменше п'ять ракетних ударів за межами Харкова. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Зафіксовано влучення ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучення», — написав керівник Харківської ОВА.



Також Синєгубов повідомив, що в ніч проти понеділка російські війська обстріляли з РСЗВ село Подлиман Ізюмського району. Пошкоджено двоповерховий будинок, літню кухню, господарські будівлі, сталася пожежа.



Він також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.



Зокрема, внаслідок удару по селищу Борова керованою авіабомбою та з РСЗВ були пошкоджені будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння. У Вовчанську внаслідок масованих ворожих обстрілів загинув мирний житель. У місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.



Внаслідок удару фугасною авіабомбою по селищу Куп'янськ-Вузловій було пошкоджено будинок та господарську будівлю, сталися пожежі.