МВФ впервые за три года посетил Украину: обсудили четырехлетнюю программу на сумму 15,6 млрд долларов

Миссия МВФ в Украине. Фото: telegram

Миссия Международного валютного фонда впервые за три года прибыла в Украину для обсуждения шагов необходимых для реализации четырехлетней программы с Фондом на сумму 15,6 млрд. долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Украина тесно сотрудничает с партнерами по вопросу внедрения реформ. Продолжаем работу, направленную на развитие экономики. Рассказал о наших основных направлениях, в частности это привлечение инвестиций, программы поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство», — рассказал Шмыгаль.



Премьер также добавил, что представители правительства обсудили совместную работу в рамках Многосторонней координационной платформы доноров и он проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о необходимости восстановления.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, 30 сентября, совершил рабочую поездку в Донецкую область, где принял участие в совещании с руководством областной военной администрации.