МВФ уперше за три роки відвідав Україну: обговорили чотирирічну програму на суму 15,6 млрд доларів

Місія МВФ в Україні Фото: telegram

Місія Міжнародного валютного фонду вперше за три роки прибула до України для обговорення кроків, необхідних для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд. доларів. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Україна тісно співпрацює з партнерами щодо впровадження реформ. Продовжуємо роботу, спрямовану розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого та середнього бізнесу, державно-приватне партнерство», — розповів Шмигаль.



Прем'єр також додав, що представники уряду обговорили спільну роботу в рамках Багатосторонньої координаційної платформи донорів і він поінформував місію про потреби України у коштах на покриття дефіциту бюджету та окремо про необхідність відновлення.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, 30 вересня, здійснив робочу поїздку до Донецьку область, де взяв участь у нараді з керівництвом обласної військової адміністрації.