Шмыгалю в Донецкой области рассказали о проблемах перед отопительным сезоном

Денис Шмыгаль в Донецкой области. Фото: пресс-служба КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль 30 сентября совершил рабочую поездку в Донецкую область, где принял участие в совещании с руководством областной военной администрации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства.



Во время совещания участники заслушали информацию о подготовке к отопительному сезону, готовности «Пунктов несокрушимости» и строительстве фортификаций.



Отмечается, что участники совещания обсудили проблемные вопросы подготовки к отопительному сезону в Добропольской, Белозерской, Новодонецкой территориальных громадах.



Шмыгаль поручил министерству развития громад, территорий и инфраструктуры и министерству энергетики «безотлагательно принять меры по обеспечению прохождения осенне-зимнего периода в громадах Донецкой области».



Кроме того, Шмыгаль посетил командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где обсудил с командованием бригады «актуальные вопросы материально-технического и финансового обеспечения».