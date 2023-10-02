Гражданину России сообщено о подозрении: финансировал боевиков «ДНР» из доходов, полученных в Украине

Гражданину России инкриминируют финансирование «ДНР», в целях изменения границ Украины, потому что за средства, полученные от предпринимательской деятельности в Украине, подозреваемый приобрел и передал военную амуницию и технические средства на нужды одной из воинских частей так называемой «ДНР» на временно оккупированной территории Донбасса. Про это информирует Офис Генпрокурора.



Подозреваемый до декабря 2021 проживал и осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Украины, а переехав в РФ, он продолжил управлять бизнесом в Украине через доверенных лиц, но после начала полномасштабного вторжения России начал оказывать помощь оккупационным силам.

Подозреваемый в пособничестве оккупантам в Донецкой области. Фото: Офис Генпрокурора

Лично прибыв в оккупированную Горловку, мужчина передал военнослужащим воинской части закупленные им беспилотники, бронежилеты, каски, а также другую амуницию и оборудование.



В целом с конца февраля 2022 по июль 2022 подозреваемый потратил на материальное обеспечение вражеской армии более 750 тыс. грн.



Напомним, что часть российских мобилизованных и контрактников, которые находятся на оккупированных территориях Украины, употребляют наркотики, тратя на них повышенные выплаты от государства.