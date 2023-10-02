Российские военные покупают и употребляют наркотики прямо на фронте — СМИ

Часть российских мобилизованных и контрактников, которые находятся на оккупированных территориях Украины, употребляют наркотики, тратя на них повышенные выплаты от государства. Об этом пишет российское независимое издание «Вёрстка».



По оценкам собеседников издания среди военнослужащих, в зоне боевых действий примерно каждый десятый курит марихуану, а многие употребляют и более сильнодействующие вещества.



Так, в телефоне одного из мобилизованных, попавших в плен к украинским военным, нашли видео с употреблением гашиша. Некоторые контрактники начали употреблять еще до начала войны и так и не излечились от зависимости, но им все равно разрешили отправиться на фронт.



По словам собеседников журналистов, на фронте образовался «особенный рынок наркотиков». Некоторым российским военным диагностировали передозировку психотропными веществами: впоследствии анализы показали, что группа, которая была «на хорошем счету» у начальства, приняла наркотики за несколько часов до того, как у одного из мужчин появились симптомы.



Военные говорят, что наркотики им продают жители оккупированных регионов. При этом солдатам нужно сначала оплатить покупку, а потом встретиться с «доставщиком» в назначенное время в указанном месте. В некоторых случаях препараты привозят сослуживцы и волонтеры.



«Закладку», при необходимости, могут оставить даже в госпитале. Чтобы стать курьером, необходимо внести залог или предоставить документы.



«Есть таксисты, которые возят прям в часть. Солдаты уже знают, у кого что брать. Как раз вот мой сослуживец, пойманный с поличным, поехал с одним таким в магазин — пожрать купить. По дороге выяснилось, что водитель знает, где взять и может привезти. Они ещк до магазина не доехали, как уже сговорились. Деньги вперед, для передачи назначается встреча — в 18:00, например, у въезда в часть», — рассказал один из российских военных.

Многие покупатели наркотиков начали употреблять их еще до ухода на войну. При этом, согласно нанесенной на стены домов «рекламе», купить наркотики можно и в Донецке, и в Мариуполе, и даже в Рубежном, которое находится меньше чем в 20 километрах от линии фронта.



Цены на психотропные вещества вблизи от линии боевых действий значительно выше, чем в более «спокойных» российских регионах. Так, грамм альфа-PVP можно купить в Москве за 2,8 тысячи рублей, а на оккупированных территориях — за 6,2 тысячи (разница в 121%). Похожим образом обстоит ситуация с мефедроном (на 156% дороже, чем в Москве), амфетамином (на 142% дороже) и марихуаной (на 18% дороже).



Также на оккупированной территории можно купить героин, «соли» и сильнодействующие лекарства. Как отмечают в «Вёрстке», платить завышенные цены контрактникам позволяют повышенные выплаты от государства.



«Новые наркоторговцы пришли на оккупированные территории вслед за российскими войсками. Например, уже с апреля 2022 года в Херсонскую области "зашли разного класса барыги из Крыма, Краснодара и горных районов", [которые] в основном барыжили травой и химкой. И по всем местным чатам и каналам они прям палились, искали местных барыг и через кого этот товар можно продавать», — рассказал журналисам один наркозависимый.



Российских военных, которых поймали на употреблении наркотиков, командование отправляет в штурмовой отряд «Шторм». Там их вместе с завербованным на войну заключенными бросают на первую линию фронта.



«А там люди всегда на передовой и огонь принимают на себя. Там 95% смертников», — рассказал изданию свидетель перевода в «Шторм» за наркотики.