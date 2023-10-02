Громадянину Росії повідомлено про підозру: фінансував бойовиків «ДНР» із доходів, отриманих в Україні

Громадянину Росії інкримінують фінансування «ДНР» з метою зміни кордонів України, тому що за кошти, отримані від підприємницької діяльності в Україні, підозрюваний придбав та передав військову амуніцію та технічні кошти на потреби однієї з військових частин так званої «ДНР» на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це інформує Офіс Генпрокурора.



Підозрюваний до грудня 2021 року проживав і здійснював підприємницьку діяльність на території України, а переїхавши до РФ, він продовжив керувати бізнесом в Україні через довірених осіб, але після початку повномасштабного вторгнення Росії почав надавати допомогу окупаційним силам.

Підозрюваний у пособництві окупантам у Донецькій області. Фото: Офіс Генпрокурора

Особисто прибувши до окупованої Горлівки, чоловік передав військовослужбовцям військової частини закуплені ним безпілотники, бронежилети, каски, а також іншу амуніцію та обладнання.



Загалом з кінця лютого 2022 року по липень 2022 року підозрюваний витратив на матеріальне забезпечення ворожої армії понад 750 тис. грн.



Нагадаємо, що частина російських мобілізованих та контрактників, що знаходяться на окупованих територіях України, вживають наркотики, витрачаючи на них підвищені виплати від держави.