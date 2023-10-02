На аеродромі Гвардійське нарахували 7 систем ППО

Авіабаза Гвардійське у Криму. Фото: «АТЕШ»

Агенти опору кримських татар та українців «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське та виявили сім систем ППО противника. Про що згодом і повідомили у своєму telegram.

Місця розміщення систем ППО росіян у Гвардійському. Фото: telegram

За інформацією «АТЕШ», вони вже понад місяць ведуть спостереження за аеродромом.

Місця розміщення систем ППО росіян у Гвардійському. Фото: telegram

У спротиві підтвердили, що фіксують, як окупанти готують нові фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському.



Нагадаємо, агенти «АТЕШ» раніше успішно визначили місце розташування пункту зберігання та поповнення запасів противника.