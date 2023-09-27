В Севастополе заметили базу ГСМ оккупантов

База ГСМ оккупантов в Севастополе. Фото: «АТЕШ»

Агенты «АТЕШ» успешно определили местоположение пункта хранения и пополнения запасов противника. О чем представители военного сопротивления украинцев и крымских татар написали в telegram.

База ГСМ оккупантов в Севастополе. Фото: «АТЕШ»

На территории базы размещено шесть цистерн, рядом проходят ЖД пути, которые используются военными. Для прикрытия используют только гражданские бензовозы.



В военном сопротивлении также добавили, что объект находится по координатам: 44.5839 33.41732. Агенты поставили себе задачу лишить россиян возможности пополнять запасы топлива на полуострове и оккупированных территориях.



Ранее агенты «АТЕШ» нашли на временно оккупированном полуострове белорусскую систему радиоэлектронной борьбы.