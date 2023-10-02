Оккупанты строят дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь: спутниковые снимки

Российская Федерация прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону (РФ) во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области. Об этом передает «Радио. Свобода».



Сервис Planet.com сравнил спутниковые снимки за октябрь 2023 и октябрь 2022 года, на которых видно, что РФ строит новую автомобильную дорогу.



Так, на фотографиях из космоса видно, что трасса (отмечена красной линией) пройдет вдали от населенных пунктов — вероятно, из-за сложностей, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги (синяя линия).



Напомним, оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.