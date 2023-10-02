Окупанти будують дорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: супутникові знімки

Російська Федерація прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону (РФ) у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Про це повідомляє «Радіо. Свобода».



Сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 та жовтень 2022 року, на яких видно, що РФ будує нову автомобільну дорогу.



Так, на фотографіях з космосу видно, що траса (позначена червоною лінією) пройде далеко від населених пунктів — ймовірно, через складнощі, які можуть викликати розширення наявної нині дороги (синя лінія).



Нагадаємо, окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони розпочали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус.