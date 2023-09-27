РФ строит прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком: чем это опасно

Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Фото: Андрющенко

Российские оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«В случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону (РФ)», — отметил он.

Андрющенко уточнил, что это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

Напомним, неподалеку оккупированного Мариуполя российские военнослужащие продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций.