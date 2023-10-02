Бойцы «Альфа» уничтожили FPV-дроном российский танк: Федоров показал мощное видео

Бойцы группы ЦСО «Альфа» от СБУ эффектно уничтожили российский танк с помощью украинского FPV-дрона. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав мощное видео.



«Минус танк в окрестностях Бахмута - операторы Армии дронов сжигают российскую технику. Огромный костер — работа спецназовцев ЦСО «А» СБУ украинским FPV-дроном. Этот кейс — пример максимального профессионализма операторов БПЛА, которые одним точным попаданием устроили фаер-шоу», — написал он.



Напомним, Михаил Федоров заявил, что украинским военнослужащим передали на передовую беспилотники. В частности, среди них есть секретные дроны, которые уже показали свою результативность.