Бійці «Альфа» знищили FPV-дроном російський танк: Федоров показав потужне відео

Бійці групи ЦЗГ «Альфа» від СБУ ефектно знищили російський танк за допомогою українського FPV-дрону. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши потужне відео.



«Мінус танк на околицях Бахмута — оператори Армії дронів спалюють російську техніку. Величезне багаття — робота спецназівців ЦЗГ «А» СБУ українським FPV-дроном. Цей кейс є прикладом максимального професіоналізму операторів БПЛА, які одним точним потраплянням влаштували фаєр-шоу», — написав він.



Нагадаємо, Михайло Федоров заявив, що українським військовослужбовцям передали на передову безпілотники. Зокрема, серед них є секретні дрони, які вже показали свою результативність.