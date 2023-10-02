Польша передала Украине первые отремонтированные танки Leopard 2

Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Об этом сообщили компания Польская оружейная группа (PGZ).



В компании отмечают, что ремонтные работы над следующими боевыми машинами для ВСУ продолжаются.



«Мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard 2, прошедшие специальную модернизацию в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной», — говорится в сообщении.

Напомним, австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины.