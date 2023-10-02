Австралия подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины

Антидроновая система Slinger. Фото: EOS

Австралийская компания Electro Optic Systems подготовила первую партию антидроновых систем Slinger для Украины. Об этом сообщает издание Мілітарний со ссылкой на ABC.



Первая партия в количестве десяти систем будут переданы Украине до конца года и обеспечат защиту от небольших дронов. Система Slinger может устанавливаться на гражданские пикапы, что улучшает мобильность самой системы, а также обеспечивает возможность установки на любую соответствующую автотехнику.



Она состоит из одной 30-мм пушки Bushmaster M230LF и пулемета калибра 7.62 мм FN MAG. В сочетании с оптико-электронной системой и радаром комплекс демонстрирует высокую точность против малоразмерных воздушных целей по типу DJI Phantom.



Производитель заявил о возможности уничтожения квадрокоптера DJI Matrice на дальности в 1.4 км и DJI Phantom на дальности 1 км. Дальность обнаружения целей оптико-электронной системой составляет 12 км с использованием дневного канала и 13.7 с использованием ночного канала.



Первые сообщения о передаче систем Slinger появились 29 августа 2023 на официальном сайте EOS. Компания должна передать Украину 160-х систем Slinger, которые будут использоваться мобильными подразделениями противовоздушной обороны.



Масса системы около 400-кг, что позволяет устанавливать большинство колесного автотранспорта как гражданского, так и военного назначения. Slinger может использовать программируемые осколочно-фугасные боеприпасы с радиочастотным приближением, что позволяет системе поражать небольшие дроны.



Скорость стрельбы такой пушки составляет 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием тепловизора и приборов ночного видения. Стоит отметить, что для установки на бронетранспортеры М113 украинские власти заказали 110 этих систем, еще 50 заказали частная компания «Практика».



Компания планирует установить эти модули на свои бронемашины. Общая сумма заказа составляет около 170 миллионов долларов.