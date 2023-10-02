Польща передала Україні перші відремонтовані танки Leopard 2

Україна одержала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2. Про це повідомили компанія Польська збройова група (PGZ).



У компанії зазначають, що ремонтні роботи над наступними бойовими машинами для ЗСУ продовжуються.



«Ми діємо за погодженням з українською стороною. Перші танки Leopard 2, які пройшли спеціальну модернізацію в Бумар-Лабендах, отримали українська сторона», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, австралійська компанія Electro Optic Systems підготувала першу партію антидронових систем Slinger для України.