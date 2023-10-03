В результате обстрела Краматорского района повреждено сельхозпредприятие

Последствия удара по сельхозпредприятию. Фото: «Типичная Константиновка» / Telegram

Российские военные сегодня утром, 3 октября, обстреляли Ильиновскую громаду в Краматорском районе Донецкой области, есть разрушения. Об этом сообщает Суспільне.



По словам, директора коммунального предприятия Ильиновского сельского совета Сергея Виниченко, атака со стороны РФ произошла примерно в 08:30.



«Была повреждена территория сельскохозяйственного предприятия. Повреждены автомобили, автобусы школьные, сожжено какое-то количество зерна, которое там хранилось», — рассказал он.



Виниченко добавил, что пострадавших нет. На месте работают спасатели и полицейские.



Напомним, российская армия за минувшие сутки, 2 октября, атаковала Донецкую область. В результате чего пять гражданских получили ранения.