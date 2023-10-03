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В Донецкой области за сутки от обстрелов травмировались пятеро гражданских

03 октября 2023, 08:31

В Донецкой области за сутки от обстрелов травмировались пятеро гражданских

Российская армия за минувшие сутки, 2 октября, атаковала Донецкую область. В результате чего пять гражданских получили ранения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

«За 2 октября россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 2 в Новоукраинке, 1 в Трудовом, Авдеевке и Елизаветовке», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1729 людей, еще 4198 жителей получили ранения.

Напомним, 2 октября оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах Донецкой области. В результате атаки четверо людей ранены. 

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