Внаслідок обстрілу Краматорського району пошкоджено сільгосппідприємство

Наслідки удару по сільгосппідприємству. Фото: «Типичная Константиновка» / Telegram

Російські військові сьогодні вранці, 3 жовтня, обстріляли Іллінівську громаду у Краматорському районі Донецької області, є руйнування. Про це повідомляє «Суспільне».



За словами директора комунального підприємства Іллінівської сільської ради Сергія Вініченка, атака з боку РФ відбулася приблизно о 08:30.



«Була пошкоджена територія сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено автомобілі, шкільні автобуси, спалено якусь кількість зерна, яке там зберігалося», — розповів він.



Вініченко додав, що постраждалих немає. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 2 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок чого п'ять цивільних отримали поранення.