У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга

Абоненты мобильного оператора «Феникс» на оккупированной РФ территории Донецкой области столкнулись с тем, что у них не работает интернет без включения передачи данных в роуминге. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили несколько абонентов «Феникса», живущих в Донецке.



Больше всего проблем возникает у пожилых людей, которые не всегда понимают, как включить передачу данных в роуминге в настройках своего телефона. Мобильный интернет они, в частности, используют для звонков через мессенджеры к своим родственникам на подконтрольную Украине территорию.



О проблеме сообщил и сам оператор «Феникс». «Предприятие предупреждало о некоторых технических сбоях, возможных при проведении плановых работ на ядре сети, а также давало разъяснения о том, как зарегистрироваться в сети оператора и возобновить доступ к услуге мобильного интернета», — говорится в сообщениии оператора.



Инструкция по активации передачи данных в роуминге для операционной системы Android:

Перейдите в режим «Настройки» на вашем мобильном устройстве. Выберите «Подключение» — «Мобильные сети». Активируйте «Передачу данных в роуминге».

Инструкция по активации передачи данных в роуминге для операционной системы iOS:

Перейдите в меню настроек на вашем мобильном устройстве и выберите «Сотовая связь». Включите «Сотовые данные» и перейдите в раздел «Параметры». Включите «Роуминг данных». Перезагрузите устройство.

В сентябре глава группировки «ДНР» Денис Пушилин узаконил прослушку жителей оккупированной части Донецкой области. Он подписал так называемый указ, которым вводится военная цензура на переписку в интернете и по почте, а так же на разговоры по телефону.



«Новости Донбасса» рассказывали, как спецслужбы могут отслеживать телефонные разговоры и переписки в соцсетях, а также как защититься от этого.