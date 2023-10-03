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У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга

03 октября 2023, 13:36

У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга

Абоненты мобильного оператора «Феникс» на оккупированной РФ территории Донецкой области столкнулись с тем, что у них не работает интернет без включения передачи данных в роуминге. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили несколько абонентов «Феникса», живущих в Донецке.

Больше всего проблем возникает у пожилых людей, которые не всегда понимают, как включить передачу данных в роуминге в настройках своего телефона. Мобильный интернет они, в частности, используют для звонков через мессенджеры к своим родственникам на подконтрольную Украине территорию.

О проблеме сообщил и сам оператор «Феникс». «Предприятие предупреждало о некоторых технических сбоях, возможных при проведении плановых работ на ядре сети, а также давало разъяснения о том, как зарегистрироваться в сети оператора и возобновить доступ к услуге мобильного интернета», — говорится в сообщениии оператора.

Инструкция по активации передачи данных в роуминге для операционной системы Android:

  1. Перейдите в режим «Настройки» на вашем мобильном устройстве.
  2. Выберите «Подключение» — «Мобильные сети».
  3. Активируйте «Передачу данных в роуминге».

Инструкция по активации передачи данных в роуминге для операционной системы iOS:

  1. Перейдите в меню настроек на вашем мобильном устройстве и выберите «Сотовая связь».
  2. Включите «Сотовые данные» и перейдите в раздел «Параметры».
  3. Включите «Роуминг данных».
  4. Перезагрузите устройство.

В сентябре глава группировки «ДНР» Денис Пушилин узаконил прослушку жителей оккупированной части Донецкой области. Он подписал так называемый указ, которым вводится военная цензура на переписку в интернете и по почте, а так же на разговоры по телефону.

«Новости Донбасса» рассказывали, как спецслужбы могут отслеживать телефонные разговоры и переписки в соцсетях, а также как защититься от этого.

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