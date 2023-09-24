«ДНР» ввела военную цензуру и обновила комендантский час

Группировка «ДНР» ввела новые ограничения. Фото: Новости Донбасса

На оккупированной РФ территории Донецкой области введена военная цензура. Об этом говорится в «указе» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



Военная цензура подразумевает прослушку телефонных звонков, чтение писем и интернет-переписки сотрудниками ФСБ.



«Ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами», — говорится в «указе».



Кроме того, в «ДНР» запретили жителям находиться на улицах и в других общественных местах с понедельника до пятницы с 23:00 до 4:00. Во время комендантского часа запрещено движение транспорта при отсутствии спецпропуска.



Также «ДНР» запретила проводить митинги, демонстрации, забастовки и другие массовые мероприятия.Кроме того, «чиновникам», «бюджетникам» и бывшим военнослужащим запрещено выезжать за границу без соответствующего заявления, которое нужно подать руководству за месяц.



В заявлении о выезде должен быть указан периода пребывания за границей и пункта назначения. В течение пяти дней об этом информируется «управление ФСБ по ДНР».



«ДНР» ввела эти запреты в рамках режима военного положения.