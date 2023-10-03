В абонентів мобільного оператора «ДНР» не працює інтернет через роумінг

Абоненти мобільного оператора «Фенікс» на окупованій РФ території Донецької області зіткнулися з тим, що у них не працює інтернет без увімкнення передачі даних у роумінгу. Про це «Новини Донбасу» повідомили кілька абонентів «Фенікса», які мешкають у Донецьку.



Найбільше проблем виникає у людей похилого віку, які не завжди розуміють, як включити передачу даних у роумінгу в налаштуваннях свого телефону. Мобільний інтернет вони, зокрема, використовують для дзвінків через месенджери до своїх родичів на підконтрольній Україні території.



Про проблему повідомив і сам оператор «Фенікс». «Підприємство попереджало про деякі технічні збої, можливі при проведенні планових робіт на ядрі мережі, а також давало роз’яснення про те, як зареєструватися в мережі оператора і відновити доступ до послуги мобільного інтернету», — йдеться в повідомленні оператора.



Інструкція з активації передачі даних у роумінгу для операційної системи Android:

Перейдіть у режим «Налаштування» на мобільному пристрої. Виберіть «Підключення» — «Мобільні мережі». Активуйте «Передача даних у роумінгу».

Інструкція з активації передачі даних у роумінгу для операційної системи iOS:

Перейдіть в меню налаштувань на вашому мобільному пристрої та виберіть «Стільниковий зв'язок». Увімкніть «Сотові дані» та перейдіть до розділу «Параметри». Увімкніть «Роумінг даних». Перезавантажте пристрій.

У вересні голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін узаконив прослуховування мешканців окупованої частини Донецької області. Він підписав так званий указ, яким запроваджується військова цензура на листування в інтернеті та поштою, а також на розмови по телефону.



«Новини Донбасу» розповідали, як спецслужби можуть відстежувати телефонні розмови та листування у соцмережах, а також як захиститися від цього.