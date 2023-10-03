Из-за обстрелов РФ семь областей остались без света — Минэнерго

В результате обстрелов со стороны ВС РФ без электроэнергии оказались жители Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак.



Напомним, в Константиновке Донецкой области пока не восстановлено электроснабжение. Коммунальники ремонтируют электросети, которые были повреждены из-за российских обстрелов.