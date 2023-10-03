Через обстріл РФ сім областей залишилися без світла — Міненерго

Внаслідок обстрілів з боку ЗС РФ без електроенергії опинилися мешканці Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Через обстріл залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація із безпекою», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначають, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який відбуватиметься за умов російських атак.



Нагадаємо, у Костянтинівці Донецької області поки не відновлено електропостачання . Комунальники ремонтують електромережі, які були пошкоджені через російські обстріли.