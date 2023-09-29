Атака на Константиновку: часть города пока остается без света

В Константиновке Донецкой области пока не восстановлено электроснабжение. Коммунальники ремонтируют электросети, которые были повреждены из-за российских обстрелов. Об этом передает Суспільне.



Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов подтвердил, что жители правобережного района остались вчера без света.



«Мы не имеем понимания, от какого именно обстрела произошло это, но электросети повреждены. Вчера работали работники высоковольтных линий, они выполнили часть, но справиться до вечера не смогли. Утром продолжили работы. Обещают до обеда сделать линии и дать свет», — сказал Рослов.



Напомним, 28 сентября Константиновка в очередной раз подверглась обстрелам со стороны российских захватчиков. Российская армия нанесла 2 авиаудара по Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100. В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет.